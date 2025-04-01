Попавший под санкции Евросоюза ведущий Первого канала раскрыл их влияние на жизнь

Ведущий Осташко заявил, что западные сервисы блокируют его профили из-за санкций

Известный российский блогер и журналист, ведущий рубрики «Время своих» в программе «Время покажет» на Первом канале Руслан Осташко рассказал, как введенные против него санкции Европейского союза (ЕС) повлияли на его жизнь. Подробности он раскрыл в выпуске подкаста блогера Сурена Каграманова, доступном на Rutube.

Осташко рассказал, что после того, как он попал в санкционный список Евросоюза, западные сервисы начали блокировать его профили. Кроме того, из-за санкционных ограничений Осташко не может оформлять дебетовые карты в банка стран СНГ, в частности в Армении и Киргизии. «Сказать, что это совсем никаких проблем не создает, — это было бы неправдой», — признался Осташко.

По словам ведущего, ему и его семья также закрыли въезд в Европу. «Значит, не будем в Европу ездить. Не были там 100 лет, и не надо», — отметил он.

24 февраля стало известно, что Евросоюз внес Осташко в санкционный список. Отмечалось, что ограничения наложили на журналиста из-за того, что он активно поддерживает российскую армию.

В марте 2023 года Осташко запретили въезд в Латвию. Также ограничения коснулись певцов SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов), Надежды Бабкиной, Александра Маршала и некоторых других российских артистов.