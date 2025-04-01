После ранения российского тракториста дроном ВСУ возбудили дело о теракте

СК возбудил дело о теракте после ранения тракториста дроном ВСУ под Курском

Следственный комитет (СК) России возбудил дело после ранения тракториста украинским дроном в Курской области. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

29 марта у деревни Новая Николаевка в Рыльском районе ВСУ сбросили с беспилотника сняряд на трактор, его водитель получил ранение. Кроме того, в этот же день в селе Нехаевка во время сельскохозяйственных работ пострадал местный житель. Его трактор наехал на взрывное устройство, заложенное военными Украины в августе 2024 года.

Дело расследуется по части 3 статьи 205 УК РФ («Террористический акт»).

Ранее сообщалось, что СК России установил новые факты преступлений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Так, стало известно о размещении ВСУ военной техники в частных жилых секторах региона.