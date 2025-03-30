Стало известно о размещении ВСУ военной техники в частных жилых секторах Курской области

СК установил факты поджига домов и мародерства ВСУ в Курской области

Следственный комитет России (СК РФ) установил новые факты преступлений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, ее слова приводит Telegram-канал «Следком».

Отмечается, что в ходе допроса мирных жителей стало известно, что в августе 2024 года в селе Мартыновка Суджанского района ВСУ «размещали военную технику в частных жилых секторах, умышленно поджигали дома мирных жителей и занимались мародерством».

По данным фактам возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных пунктами «а» и «в» части 2 статьи 205 («Террористический акт») и пунктами «а» и «в» части 3 статьи 356.1 («Мародерство») УК РФ.

Ранее в марте сообщалось, что российские следователи завели уголовное дело о террористическом акте после атаки украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в Курской области.