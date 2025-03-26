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18:09, 26 марта 2025Силовые структуры

После удара БПЛА ВСУ по энергообъекту в Курской области завели уголовное дело

Следователи завели дело после атаки ВСУ на энергообъект в Курской области
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Российские следователи завели уголовное дело о террористическом акте после атаки украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в Курской области. Об этом в среду, 26 марта, «Ленте.ру» рассказала официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко.

По данным следствия, 25 марта в результате украинского удара по энергообъекту филиала ПАО «Россети Центр» — «Курскэнерго» более четырех тысяч мирных жителей остались без электроэнергии.

В Минобороны заявили, что объект в Курской области стал третьим атакованным за сутки объектом энергетики.

Москва и Вашингтон ранее согласовали перечень российских и украинских объектов, по которым с 18 марта 2025 года Москва и Киев отказываются наносить удары. Речь идет про объекты энергосистемы.

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