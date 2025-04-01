Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:05, 1 апреля 2025Россия

Появились новые подробности о боях в Курской области

Минобороны: Российские войска отразили две контратаки ВСУ в Курской области
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские войска за сутки отразили две контратаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

Помимо того, Вооруженные силы (ВС) России нанесли поражение четырем бригадам противника в районах населенных пунктов Горналь, Гуево и Олешня.

За прошедшие сутки украинские войска лишились больше 180 солдат, два БТР, четырех боевых бронированных машин, трех автомобилей, квадроцикла и двух пунктов управления беспилотниками. С момента вторжения в Курскую область, по данным министерства, ВСУ потеряли свыше 71 420 военнослужащих.

«Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается», — добавили в оборонном ведомстве.

Ранее стало известно, что в Курской области под контролем Вооруженных сил Украины остались два населенных пункта — Олешня и Горналь. Отмечается, что под контролем противника находится достаточно узкая полоса приграничных территорий.

    Обсудить
    Последние новости

    Трамп анонсировал уход Маска с госслужбы. Почему миллиардер покинет свой пост?

    В Европе подсчитали безработную молодежь

    Москвичей предупредили о мокром снеге

    В ДНР оценили попытки ВСУ срезать выступ ВС России на покровском направлении

    Российские ученые создали цифрового двойника Байкала

    Появились новые подробности о боях в Курской области

    Автогиганты США запаниковали из-за пошлин Трампа

    На радаре самолета с россиянами на борту возникли фантомные метки

    Руководителя российского завода обвинили в миллионом подкупе

    Порошенко высказался за участие США в ГТС Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше