Появились новые подробности о боях в Курской области

Минобороны: Российские войска отразили две контратаки ВСУ в Курской области

Российские войска за сутки отразили две контратаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

Помимо того, Вооруженные силы (ВС) России нанесли поражение четырем бригадам противника в районах населенных пунктов Горналь, Гуево и Олешня.

За прошедшие сутки украинские войска лишились больше 180 солдат, два БТР, четырех боевых бронированных машин, трех автомобилей, квадроцикла и двух пунктов управления беспилотниками. С момента вторжения в Курскую область, по данным министерства, ВСУ потеряли свыше 71 420 военнослужащих.

«Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается», — добавили в оборонном ведомстве.

Ранее стало известно, что в Курской области под контролем Вооруженных сил Украины остались два населенных пункта — Олешня и Горналь. Отмечается, что под контролем противника находится достаточно узкая полоса приграничных территорий.