Пойманный ФСБ за оправдание терроризма россиянин предстанет перед судом

Жителя Ейска осудят за оправдывающий терроризм комментарий в соцсети

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 47-летнего жителя Ейска, обвиняемого в оправдании терроризма в интернете. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета России по Краснодарскому краю.

Предварительно, в феврале 2021 года мужчина, находясь у себя дома, написал под одним из постов в соцсети комментарий, оправдывающий террористическую деятельность. Его выявили сотрудники ФСБ.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по части 2 статьи 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма») УК РФ. Оно уже направлено в суд.

Ранее Второй западный окружной военный суд продлил арест лидеру «Левого фронта» Сергею Удальцову (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) по делу об оправдании терроризма. Первое заседание пройдет 21 апреля.