Прошло прощание с ушедшим на СВО звездой «Кадетства»

В Пермском крае простились с добровольцем СВО, актером Александром Борисовым

В Пермском крае простились с актером и режиссером Александром Борисовым, экс-худруком Чайковского театра драмы и комедии, погибшим в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает пермская «Комсомольская правда».

Церемония прощания с Борисовым прошла 31 марта в Гремячинске. Известно, что Александр отправился на СВО добровольцем в 2023 году, уйдя из театра, где работал последние годы. Последней его работой на сцене стал спектакль «Смерти нет», в основу которого легли рассказы военкора «Комсомольской правды» Дмитрия Стешина из книги «Коротко и жутко» и произведения писателя Захара Прилепина.

Сообщается также, что после успешной премьеры постановки Борисов, который также известен ролью в сериалах «Кадетство», «След» и «Морские дьяволы», вернулся в зону СВО. В декабре 2023 года он был награжден медалью «За храбрость».

Ранее стало известно, что актер Леонид Гусаров погиб в зоне проведения СВО на Украине.