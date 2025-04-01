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21:30, 1 апреля 2025Россия

Путин упростил порядок получения российских водительских прав для граждан Абхазии

Путин упросил порядок получения водительских прав РФ для граждан Абхазии
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении порядка получения водительских прав для граждан Абхазии. Документ опубликован на официальном портале правовых актов.

Граждане Абхазии, имеющие также российское гражданство или вид на жительство, смогут получить водительское удостоверение на основании выданных на родине и являющихся действительными.

Согласно указу, попадающих под эти основания водителей освободят от сдачи экзаменов и прохождения обязательного медицинского освидетельствования. Они смогут получить российские водительские права в том числе на территории Абхазии, уполномоченные должностные лица для этого определяются МВД России.

Также Путин поручил правительству РФ обеспечить освобождение таких граждан от уплаты госпошлины за выдачу удостоверений и внести изменения в законодательство, которые позволят считать права с истекшим сроком действия действительными до 1 апреля 2026 года.

С 1 апреля 2025 года в России вступили в силу ограничения на использование иностранных водительских прав. Запрет распространяется на иностранцев с видом на жительство или получивших гражданство, а также на граждан России с иностранными правами. Штраф за это нарушение составит от 5 тысяч до 15 тысяч рублей. Ограничение не касается граждан Белоруссии и россиян с белорусскими правами.

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