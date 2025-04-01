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17:01, 1 апреля 2025Силовые структуры

Пьяный мужчина изнасиловал пенсионерку в парке под яблоней и получил срок в колонии

В Петербурге изнасиловавшему пенсионерку под яблоней мужчине дали 7 лет колонии
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге Красносельский районный суд приговорил мужчину к семи годам лишения свободы за изнасилование пенсионерки 1959 года рождения в парке. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Объединенной пресс-службе судов города.

Он признан виновным по части 2 статьи 131 УК РФ («Изнасилование») и части 2 статьи 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»). Во время заседания свою вину фигурант признал и в содеянном раскаялся. Он сообщил, что увидел пострадавшую и засмотрелся. Он будет отбывать наказание в колонии общего режима. Кроме того, суд взыскал с него один миллион рублей в пользу пострадавшей в качестве компенсации морального вреда.

Как установил суд, преступление произошло 13 сентября 2024 года в парке «Красное Село». Осужденный, будучи в нетрезвом состоянии, схватил за волосы незнакомую ранее женщину, потащил ее вглубь парка, после чего силой бросил под яблоню и изнасиловал, а потом совершил иные действия сексуального характера в отношении нее.

Ранее сообщалось, что в Москве задержали мужчину, пытавшегося изнасиловать незнакомку в подземном переходе.

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