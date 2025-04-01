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14:16, 1 апреля 2025Силовые структуры

Рабочий заколол россиянку во время выполнения ремонтных работ в ее квартире

В Москве суд арестовал мужчину за убийство женщины во время ремонта ее квартиры
Варвара Митина (редактор)

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Москве суд арестовал местного жителя, который заколол 68-летнюю женщину во время выполнения ремонтных работ в ее квартире. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета России (СКР).

Мужчина проходит обвиняемым по статье 105 УК РФ.

По версии следствия, 26 марта москвич делал ремонт в квартире на Ярославском шоссе и нанес не менее семи колото-резаных ранений хозяйке. После этого он скрылся с места преступления.

Ранее в Оренбургской области участковый расправился со знакомой, а затем наложил на себя руки.

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