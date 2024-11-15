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14:59, 15 ноября 2024Силовые структуры

В российском регионе полицейский расправился со знакомой учительницей

В Оренбургской области участковый расправился с педагогом и свел счеты с жизнью
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В Оренбургской области участковый расправился со знакомой женщиной, а затем наложил на себя руки. Об этом в своем Telegram-канале сообщает «Урал56.Ру».

По данным канала, в марте этого года местными жителями в автомобиле были обнаружены двое. Пострадавшими оказались сотрудник полиции и школьный преподаватель. Женщина с огнестрельным ранением головы была в наручниках. Участковый также находился на переднем сиденье машины.

Следователи выяснили, что с учительницей расправился полицейский.

Ранее сообщалось, что женщина ударила начальницу молотком по голове из-за недовольства рабочим графиком.

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