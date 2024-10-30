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19:42, 30 октября 2024Из жизни

Женщина ударила начальницу молотком по голове из-за недовольства рабочим графиком

В Великобритании женщина ударила начальницу молотком по голове из-за графика

Фото: Molly Darlington / Reuters

В Великобритании женщина решила расправиться с начальницей из-за недовольства рабочим графиком и ударила ее молотком по голове. Об этом сообщает Manchester Evening News.

Стейси Смит и ее сожительница работали в больнице под руководством Михайлы Мортон. Отмечается, что поначалу женщины ладили, но все изменилось во время пандемии COVID-19: Смит просила начальницу ставить ей и ее соседке смены в одно время, но Мортон не могла этого сделать из-за большого наплыва пациентов.

В 2022 году конфликт между Смит и ее начальницей усугубился из-за того, что Стейси не отпустили на похороны. После этого она начала угрожать Мортон в социальных сетях. В ответ начальница специально ставила Смит и ее сожительнице разные смены. В конце концов соседка Смит стала так переживать из-за сложившейся ситуации, что задумалась о суициде. Тогда Смит и решила напасть на начальницу.

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Она подкараулила Мортон у ее дома и набросилась на нее с молотком. Она била начальницу по голове и оскорбляла. Мортон пыталась защитить голову рукой и получила перелом запястья. Смит бросила молоток на месте преступления и сбежала, но вскоре сдалась полиции. Ее приговорили к 25 годам тюремного заключения.

Ранее сообщалось, что женщина из Китая впала в ступор из-за выговора от начальника. Она перестала есть, пить и говорить, а через какое-то время уже не могла ходить в туалет, если ей не напоминали об этом, и не могла держать голову ровно без подушки на шее.

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      Юлия Юткина
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