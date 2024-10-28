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17:26, 28 октября 2024Из жизни

Женщина перестала есть и ходить в туалет после выговора от начальника

В Китае женщина впала в кататонический ступор из-за замечания начальника

Фото: Jason Lee / Reuters

Женщина из Китая впала в ступор из-за выговора от начальника. Об этом пишет South China Morning Post.

Молодая женщина по фамилии Ли из провинции Хэнань перестала есть, пить и говорить с людьми после замечания от менеджера в сентябре. Ее состояние ухудшалось постепенно на протяжении месяца — до тех пор, пока она перестала без напоминания ходить в туалет, а ее голова начинала падать на грудь без поддерживающей подушки для шеи. Все это время о Ли заботилась ее семья.

Ее психиатр Джи Аде рассказала, что состояние Ли называют кататоническим ступором. Этот симптом часто сопровождает глубокую депрессию. По словам Аде, Ли — интроверт, ей всегда было непросто открываться людям вокруг и адекватно воспринимать критику. По словам врача, пациентка признала свою проблему и выразила желание начать работать над отношением к себе и окружающим.

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Ранее сообщалось, что в Китае 30-летний мужчина отработал 104 дня с одним выходным и скончался. Как установил суд провинции Чжэцзян, причиной стала полиорганная недостаточность, вызванная пневмококковой инфекцией.

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      Антонина Черташ
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