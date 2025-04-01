Раскрыта статистика потерь ВСУ в ЛНР за март

Марочко: ВСУ в марте в боях у ЛНР потеряли почти 22 тысячи солдат и наемников

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в марте потеряли в боях у границы Луганской народной республики (ЛНР) порядка 21,9 тысячи бойцов, а также иностранных наемников. Это на 1,8 тысячи человек превышает показатели в феврале, статистику раскрыл подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко, передает ТАСС.

«В марте вооруженные формирования Украины продолжали оказывать сопротивление и вели террористическую деятельность. Интенсивность боевых действий немного возросла по сравнению с февралем», — добавил военный эксперт. Уточняется, что наибольшие потери противник понес в зоне ответственности российской группировки войск «Север».

Кроме того, ВС России за первый весенний месяц смогли продвинуться в глубину обороны ВСУ и улучшить положение по всей линии боевых действий.

По словам Марочко, российские бойцы также уничтожили 52 танка, две пусковые установки реактивной системы залпового огня RAK-SA-12, 338 орудий полевой артиллерии, 63 станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 94 полевых склада с боеприпасами, два склада горючего и свыше 1,1 тысячи различных боевых машин ВСУ.

Ранее Марочко рассказал подробности тактики российских войск на одном из участков фронта. ВС РФ разделили основной удар на три направления, расширив продвижение по фронту до пяти километров.