В ЛНР раскрыли тактику российских войск на одном из участков фронта

Марочко: Российские войска разделили направления ударов в ЛНР

Российские войска разделили направления ударов в Луганской народной республике (ЛНР) на сватовско-кременском участке фронта. Об этом в Telegram сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«После закрепления успеха в районе Ивановки и перегруппировки ВС РФ разделили основной удар на три направления — Катериновка, Новое, Зеленая Долина, — расширив продвижение по фронту до пяти километров», — рассказал он.

Эксперт отметил, что российским военным также удалось вклиниться в оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) приблизительно на один километр возле населенного пункта Новое.

Ранее Андрей Марочко рассказал, что украинские войска активизировались у Кременной в ЛНР из-за успехов Российской армии вблизи Серебрянского лесничества и в окрестных лесополосах. По его словам, на этом участке продолжаются бои.