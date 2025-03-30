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06:39, 30 марта 2025Бывший СССР

В ЛНР объяснили причины активизации ВСУ у Кременной

Марочко: ВСУ активизировались у Кременной из-за успехов российских войск
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Mykhaylo Palinchak / Globallookpress.com

Отставной подполковник Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко в беседе с ТАСС объяснил причины активизации Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Кременной в ЛНР.

По его словам, это связано с успехами российских военных, в том числе вблизи Серебрянского лесничества и в окрестных лесополосах. Там продолжаются бои, противника планомерно выдавливают с территории.

«Украинские боевики пытаются замедлить продвижение наших войск для того, чтобы как можно дольше продолжать активную фазу боевых действий», — добавил Марочко.

Эксперт уточнил, что ВСУ дистанционно минируют местность у Кременной, чтобы оставить как можно больше заминированных территорий при отходе.

Ранее Марочко рассказал, что украинские штурмовые отряды пытаются стабилизировать фронт и отбросить российскую армию от Волчанска Харьковской области.

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