В ЛНР объяснили причины активизации ВСУ у Кременной

Марочко: ВСУ активизировались у Кременной из-за успехов российских войск

Отставной подполковник Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко в беседе с ТАСС объяснил причины активизации Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Кременной в ЛНР.

По его словам, это связано с успехами российских военных, в том числе вблизи Серебрянского лесничества и в окрестных лесополосах. Там продолжаются бои, противника планомерно выдавливают с территории.

«Украинские боевики пытаются замедлить продвижение наших войск для того, чтобы как можно дольше продолжать активную фазу боевых действий», — добавил Марочко.

Эксперт уточнил, что ВСУ дистанционно минируют местность у Кременной, чтобы оставить как можно больше заминированных территорий при отходе.

Ранее Марочко рассказал, что украинские штурмовые отряды пытаются стабилизировать фронт и отбросить российскую армию от Волчанска Харьковской области.