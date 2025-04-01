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12:10, 1 апреля 2025Россия

Раскрыты подробности боев на белгородском направлении

Минобороны России: ВСУ потеряли до 70 бойцов на белгородском направлении
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли до 70 бойцов на белгородском направлении. Эти и другие подробности журналистам сообщили в Минобороны России.

По данным министерства, российские войска нанесли поражение бригадам противника в районах населенных пунктов Угроеды, Мирополье и Турья в Сумской области Украины.

«Потери противника составили до 70 военнослужащих, боевая бронированная машина и четыре автомобиля. Уничтожен полевой склад боеприпасов», — говорится в сообщении.

Ранее российское оборонное ведомство сообщило, что ВСУ нанесли удар по трансформаторной подстанции в населенном пункте Смородино Белгородской области. Атака нарушила электроснабжение более 1200 потребителей в Грайворонском районе.

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