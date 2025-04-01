Раскрыты подробности возможных санкций против России

Reuters: США представят законопроект, который предусматривает санкции против РФ

В США собираются представить двухпартийный законопроект, который предусматривает введение санкций, если Россия не будет добросовестно вести переговоры или нарушит условия будущего мирного соглашения по Украине. Об этом сообщает агентство Reuters.

По информации агентства, это будут первичные и вторичные санкции против нефти, газа и урана из России.

Ранее сообщалось, что высокопоставленные представители администрации президента США Дональда Трампа в последние дни обсуждали вероятность того, что Соединенные Штаты не смогут добиться соглашения по урегулированию на Украине в ближайшие несколько месяцев. По словам чиновников, Вашингтон разрабатывает новые планы давления как на Киев, так и на Москву, однако не гарантируют, что их меры сработают, и рассматривают возможность затягивания конфликта.