Раскрыты сроки решения по апелляции Ле Пен

BFMTV: Решение по апелляции Ле Пен может быть вынесено в 2026 году

Решение по апелляции лидера партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен против вынесенного ей приговора может быть принято летом 2026 года. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

«Кристоф Сулар [первый председатель Кассационного суда и председатель Высшего совета магистратуры] считает "очень хорошим" факт, что апелляционное разбирательство с вынесением решения летом 2026 года может состояться», — отмечается в материале телеканала.

Таким образом, как минимум, до лета 2026 года вопрос возможного участия Ле Пен в президентских выборах 2027 года остается открытым.

Ранее стало известно, что власти Франции инициируют новое расследование против лидера «Национального объединения» Ле Пен, обвиняя ее в неуважении и угрозах судьям. Сама политик обвинила президента страны Эммануэля Макрона в применении «атомной бомбы» против правой оппозиции, чтобы его преемник победил на президентских выборах 2027 года.