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19:22, 1 апреля 2025Мир

Власти Франции начали новое расследование против Ле Пен

AFP: Власти Франции подозревают Ле Пен в угрозах судьям
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Власти Франции инициируют новое расследование против лидера «Национального объединения» Марин Ле Пен, обвиняя ее в неуважении и угрозах судьям. Об этом пишет Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на источники.

«Новое расследование было начато после того, как угрозы были направлены в адрес судей парижского уголовного суда, которые в понедельник приговорили Марин Ле Пен к пятилетнему лишению права участвовать в выборах с немедленным исполнением приговора», — отмечается в материале.

Ранее Ле Пен заявила, что власти Франции применили «атомную бомбу» против правой оппозиции, чтобы победить на президентских выборах 2027 года. Политик подчеркнула, что президенту Франции Эммануэлю Макрону не удастся сдержать рост правых сил и они отстоят интересы своих избирателей в ближайшей предвыборной кампании.

Также радио RTL опубликовало данные, согласно которым Жордан Барделла, сменивший Ле Пен на посту главы партии «Национальное объединение», занял первое место в опросе избирателей среди потенциальных кандидатов на президентских выборах 2027 года.

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