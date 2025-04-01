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18:26, 1 апреля 2025Ценности

Раскрыты стоимость культовых шляп Михаила Боярского

Модный аналитик Зарипов: Шляпы Михаила Боярского могут стоить 50-60 тысяч рублей
Мария Винар

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Модный аналитик Максим Зарипов раскрыл стоимость культовых шляп советского и российского актера, певца и музыканта Михаила Боярского. Соответствующий комментарий приводит издание «Абзац».

Так, специалист предположил, что 75-летний артист предпочитает головные уборы, в составе которых присутствует шерсть. По его словам, некоторые модели он заказывает в ателье.

В то же время Зарипов отметил, что Боярский также обращает внимание на брендовые изделия. «Одним из самых лучших считается итальянский Borsalino. В среднем подобный головной убор может стоить 50-60 тысяч рублей. Есть замечательный бренд Stetson [с товарами ценой 30-40 тысяч рублей] — его обожают ценители шляп», — рассказал собеседник портала.

Ранее сообщалось, что внучка Михаила Боярского снялась в откровенном кружевном наряде.

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