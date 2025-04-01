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07:15, 1 апреля 2025Интернет и СМИЭксклюзив

Россиян предупредили о новых схемах мошенничества в отношении детей

Юрист Виноградов: Мошенники используют образовательные сервисы для обмана детей
Наталия Белова
Наталия Белова (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Алексей Зотов / Коммерсантъ

Мошенники могут использовать образовательные сервисы и платформы для обмана детей, предупредил в разговоре с «Лентой.ру» декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов.

«Злоумышленники могут позвонить ребенку, представившись завучем или учителем. Под предлогом обновления электронного дневника или восстановления доступа к платформе они просят код для входа в личный кабинет на портале госуслуг. После получения кода аферисты взламывают аккаунт и начинают шантажировать ребенка, угрожая уголовной ответственностью или иными негативными последствиями. Полученный доступ к личным данным может быть также использован для фишинга», — рассказал юрист.

По словам Виноградова, по той же схеме злоумышленники могут звонить и родителям школьников. Нередко, как предупредил эксперт, они используют и подменные номера, создавая иллюзию официального звонка. Кроме того, юрист добавил, что жертвами нередко становятся и студенты, которым звонят от лица деканата с просьбой зарегистрироваться на неком образовательном портале.

«Сотрудники школы и работники вузов действительно могут звонить школьникам и студентам, поэтому такие звонки кажутся вполне достоверными, — объяснил Виноградов. — Мошенники также могут действовать через взломанные аккаунты учителей или администрации, рассылая фишинговые ссылки под предлогом получения льгот или сбора средств на нужды школы. Взломав смартфон учителя, они получают доступ к различным чатам с родителями и учащимися, где распространяют мошеннические сообщения».

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Юрист напомнил, что, если аккаунт «Госуслуг» все же был взломан, необходимо обратиться в МФЦ для восстановления доступа. Он также призвал не перезванивать по номерам, предоставленным мошенниками, и предупредить детей о том, как действовать в подобных ситуациях.

Ранее стало известно о новой схеме обмана граждан с упоминанием Банка России. Мошенники отправляют на электронную почту письмо с логотипом регулятора, в котором указывают фамилию, имя и отчество человека. Лжесотрудник ЦБ требует закрыть некий «международный счет» с крупной суммой денег и предлагает вывести их с сохранением процентного дохода.

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