ЦБ предупредил россиян о новой мошеннической схеме

ЦБ: Мошенники стали использовать схему обмана граждан с упоминанием Банка России

В последнее время финансовые злоумышленники стали активно использовать схему обмана граждан с упоминанием Банка России. Об этом сообщается на сайте Центробанка (ЦБ).

Мошенники пытаются втереться в доверие к потенциальной жертве, отправляя на ее электронную почту письмо с логотипом регулятора, в котором указывают фамилию, имя и отчество человека. На следующем этапе доверчивого гражданина стараются убедить, что у него якобы есть учетная запись в европейской финансовой организации.

Далее лжесотрудник ЦБ начинает требовать у собеседника закрыть «международный счет» с крупной суммой денег и предлагает вывести их с сохранением процентного дохода. Злоумышленники утверждают, что для этого нужно задействовать свой российский банковский счет, на котором хранится больше всего денежных средств.

В некоторых письмах, отметили в регуляторе, прилагается фишинговая ссылка на сайт, где предлагается ввести личные данные и банковские реквизиты якобы для идентификации и закрытия счета. Кроме того, ссылка может содержать вирус, предоставляющий злоумышленникам удаленный доступ к банковским приложениям. Если человек повелся на эту уловку, его деньги становятся легкой добычей для мошенников. На этом фоне в ЦБ подчеркнули, что сотрудники регулятора никогда не звонят людям и не отправляют электронные письма с требованием совершить какие-либо операции со счетом.

Ранее в ЦБ предупредили россиян о мошеннической схеме «от имени Набиуллиной». В регуляторе отметили, что финансовые злоумышленники стали отправлять гражданам сообщения в мессенджерах, представляясь главой Банка России. Подобным образом мошенники пытаются выманить у доверчивых россиян денежные средства. На этом фоне в ЦБ призвали граждан быть бдительными и не отвечать на звонки или сообщения с незнакомых номеров.