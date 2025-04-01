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11:04, 1 апреля 2025Экономика

Россиянам назвали необходимую сумму для жизни без работы

Аналитик Родин: Для жизни при деньгах и без работы потребуются 65 млн рублей
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Для комфортной жизни при деньгах и без работы необходимо будет накопить 65 миллионов рублей за десять лет. Об этом заявил аналитик проекта НИФИ Минфина «Моифинансы.рф» Алексей Родин, его слова приводит РИА Новости.

Эта сумма потребуется для создания пассивного дохода, эквивалентного нынешним 100 тысячам рублей в месяц. Вышеуказанный уровень эксперт счел оптимальным для комфортной жизни без необходимости трудоустройства. Создание пассивного дохода, по его словам, позволит россиянам жить на проценты с учетом инфляции и обесценивания денег.

Создать такой капитал можно путем формирования портфелей из фондов ценных бумаг. Накопленные средства следует вложить в облигации, посоветовал Родин. «Накопленные деньги размещаем в облигации и ежегодно изымаем из портфеля четыре процента его стоимости», — пояснил он. При формировании капитала аналитик рекомендовал пользоваться общим правилом. Чем больше горизонт инвестирования, тем больше риска можно себе позволить, заключил эксперт.

Ранее кандидат экономических наук Михаил Беляев рекомендовал россиянам начинать копить на старость примерно за 30 лет до выхода на пенсию. По его словам, это — идеальное время для старта формирования финансовой подушки безопасности. За данный период можно будет рассчитывать на существенную прибавку к пенсии. Беляев также посоветовал гражданам откладывать около 10 процентов от ежемесячного заработка.

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