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07:37, 12 февраля 2025ЭкономикаЭксклюзив

Назван идеальный возраст для начала формирования пенсионных накоплений

Экономист Беляев: Начинать копить на старость лучше за 30 лет до пенсии
Екатерина Смирная
Екатерина Смирная (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Если посмотреть на опыт западных стран, особенно американский, то там люди начинают формировать свои пенсионные планы уже с первой зарплаты, и правильно делают, сообщил кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. Идеальный возраст для того, чтобы начать копить на старость, он назвал в беседе с «Лентой.ру».

«Студентам, может быть, еще и рановато начинать об этом думать, если у них нет собственного заработка, но когда у вас начинается свой заработок, лучше подумать о своем пенсионном плане, потому чем длительнее период накоплений на пенсию, тем больше у вас будет пенсионная подушка и тем меньше у вас будет сокращение текущих расходов», — поделился эксперт.

Говорить о формировании пенсионных накоплений, когда до пенсии осталось 5-10 лет, уже поздновато, убежден Беляев, так как добавка к пенсии должна быть существенной. По его словам, гораздо весомее горизонт в 20-30 лет.

Экономист также отметил, что для формирования пенсионной подушки недостаточно просто рутинно откладывать деньги, попутно стоит подключать финансовые инструменты, которые приносят дополнительный доход.

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«Безболезненно каждый откладывает столько, сколько считает возможным. Откладывание этих денег не должно ущемлять ваше текущее потребление, потому что нельзя жить на голодном пайке в надежде, что потом все будет хорошо. Считается, что 10 процентов можно откладывать от любого заработка, если это не физиологический минимум. Считается, что 10 процентов незаметны для текущего потребления, но никто не мешает вам откладывать и больше. При чем есть правило: откладывать сразу, как плату за квартиру», — высказался аналитик.

Ранее стало известно, что Министерство финансов России готовит ряд поправок в условиях заработавшей год назад программы долгосрочных сбережений (ПДС), что должно дополнительно стимулировать граждан нести в нее средства.

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