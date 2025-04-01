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00:10, 1 апреля 2025Экономика

Россиянам повысили пенсии

Социальные пенсии россиян проиндексировали более чем на 14,5 процента
Вячеслав Агапов

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Социальные пенсии россиян проиндексировали с 1 апреля. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Индексация затронула получателей пенсий по старости, инвалидности, по случаю потери кормильца, детям, оба родителя которых неизвестны. Выплаты таким гражданам повысили на 14,75 процента (почти вдвое выше, чем в 2024-м — тогда апрельская индексация составила 7,5 процента).

Также индексировали пенсии военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, добровольцев и членов их семей, участников Великой Отечественной войны. Кроме них пенсии подняли гражданам, награжденным знаками «Жителю блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя», «Житель осажденного Сталинграда», а также лиц, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф.

О грядущей индексации во время отчета о работе правительства в Госдуме заявлял премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Мы внимательно следим, чтобы граждане своевременно получали положенные средства», — пояснил он.

В феврале министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил, что на индексацию социальных пенсий предусмотрено около 85 миллиардов рублей. По его словам, решение коснется 4,2 миллиона человек. Депутат Госдумы Никита Чаплин отмечал, что средний размер таких пенсий к концу года достигнет 15 456 рублей.

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