Россиянин изнасиловал девочку на глазах ее отца и попался через 31 год

В Петербурге пройдет суд над мужчиной за изнасилование ребенка в 1994 году

В Санкт-Петербурге следователи завершили расследование уголовного дела в отношении мужчины и женщины за преступление, совершенное в 1994 году. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Они проходят обвиняемыми по части 3 статьи 117 УК РСФСР («Изнасилование, совершенное группой лиц с угрозой убийства»). Их дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

По версии следствия, вечером 26 июня 1994 года злоумышленник выпил и вместе со знакомой проник в квартиру на Лесном проспекте, угрожая хозяину пистолетом. В это время помимо владельца дома была его дочь и сожительница. Угрожая им пистолетом, он избил мужчину, после чего передал пистолет своей подельнице и, продолжая угрожать, неоднократно изнасиловал девочку. После этого злоумышленники скрылись.

Ранее следователи Саратовской области завершили расследование и направили в суд материалы уголовного дела в отношении 52-летнего мужчины, обвиняемого в лишении жизни женщины 29 лет назад.

