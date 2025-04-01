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19:44, 1 апреля 2025Силовые структуры

Россиянин получил отказ от коллеги выйти за него замуж и попытался задушить ее

Житель Красноармейска попытался задушить коллегу за отказ выйти за него замуж
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Сотрудники полиции задержали 68-летнего жителя Красноармейска, который предложил своей коллеге выйти за него замуж, а получив отказ, попытался задушить ее. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главке МВД России по Саратовской области.

По данным ведомства, заявление о случившемся поступило в полицию в конце марта. Женщина рассказала, что находилась на работе, когда к ней подошел пьяный коллега и предложил выйти за него замуж. Получив отказ, он взбесился, напал на избранницу и начал ее душить. Одновременно с этим мужчина угрожал ей убийством.

Когда 40-летняя потерпевшая смогла вырваться из рук злоумышленника, то обратилась в полицию. Те возбудили уголовное дело по части 1 статьи 119 («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью») УК РФ.

Фигурант находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее суд огласил приговор в отношении мужчины, который попытался задушить шнурком незнакомую ему 12-летнюю девочку на улице Архангельска.

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