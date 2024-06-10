Россиянин попытался задушить 12-летнюю девочку шнурком на улице и был осужден

Суд в Архангельске дал 13 лет мужчине, пытавшемуся задушить школьницу шнурком

Суд огласил приговор в отношении мужчины, который попытался задушить шнурком незнакомую ему 12-летнюю девочку на улице Архангельска. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

По данным следствия, все произошло 9 октября 2023 года. Осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, догнал школьницу около одного из домов по улице Краснофлоткой и попытался задушить ее шнурком. Девочка оказала нападавшему активное сопротивление, а вскоре ей на помощь пришли очевидцы.

Злоумышленник был задержан по горячим следам. Суд приговорил его к 13 годам лишения свободы за покушение на убийство.

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