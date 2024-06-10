Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:59, 10 июня 2024Силовые структуры

В российском городе мужчина выстрелил из пистолета возле бара и попал на видео

В Петербурге полиция задержала мужчину за стрельбу из пистолета возле бара

В Санкт-Петербурге мужчина выстрелил из травматического пистолета, чтобы напугать посетителей бара, с которыми он поругался. Видео с ним предоставили «Ленте.ру» в городской полиции.

На кадрах виден мужчина, стреляющий в воздух. Затем, уже в отделе полиции, задержанный говорит, что признает вину и раскаивается.

Инцидент произошел ночью 9 июня у бара в доме 51 по Петергофскому шоссе. Полицию вызвали очевидцы драки со стрельбой. Пьяный 33-летний мужчина около 03:00 в ходе конфликта с посетителями бара выстрелил в воздух. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ («Хулиганство»). Выяснил, что у него был чужой пистолет. Ранее он уже был судим за грабеж.

7 июня сообщалось, что подозреваемый в расправе над скейтером в Москве Андрей Демин стал фигурантом нового уголовного дела. За перестрелку с силовиками он попал под статью 317 («Покушение на жизнь сотрудника правоохранительных органов») УК РФ.

Что думаешь? Оцени!
      Любовь Ширижик
      Обсудить
      Последние новости

      «Он засиял, как рождественская елка». Американский сенатор рассказал о предложении Зеленскому

      17-летняя российская теннисистка поднялась на 15 мест в рейтинге WTA

      МИД Швейцарии заявил о необходимости участия России в диалоге по Украине

      Россия пригрозила официальными обвинениями Макрону

      Российские подростки напали на дворника из-за замечания о брошенном мусоре

      На Украине назвали число безвозвратных потерь

      В Швейцарии заявили о надежде на участие России в новом саммите по Украине

      В российском городе мужчина выстрелил из пистолета возле бара и попал на видео

      54-летняя Дженнифер Лопес прошлась по улице в прозрачном платье

      Медведь вломился в дом к женщине и съел ее

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше