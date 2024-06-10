В российском городе мужчина выстрелил из пистолета возле бара и попал на видео

В Петербурге полиция задержала мужчину за стрельбу из пистолета возле бара

В Санкт-Петербурге мужчина выстрелил из травматического пистолета, чтобы напугать посетителей бара, с которыми он поругался. Видео с ним предоставили «Ленте.ру» в городской полиции.

На кадрах виден мужчина, стреляющий в воздух. Затем, уже в отделе полиции, задержанный говорит, что признает вину и раскаивается.

Инцидент произошел ночью 9 июня у бара в доме 51 по Петергофскому шоссе. Полицию вызвали очевидцы драки со стрельбой. Пьяный 33-летний мужчина около 03:00 в ходе конфликта с посетителями бара выстрелил в воздух. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ («Хулиганство»). Выяснил, что у него был чужой пистолет. Ранее он уже был судим за грабеж.

7 июня сообщалось, что подозреваемый в расправе над скейтером в Москве Андрей Демин стал фигурантом нового уголовного дела. За перестрелку с силовиками он попал под статью 317 («Покушение на жизнь сотрудника правоохранительных органов») УК РФ.