Подозреваемый в расправе над скейтером стал фигурантом нового уголовного дела

Учинивший расправу над скейтером стал фигурантом дела о покушении на полицейских

В Москве подозреваемый в расправе над скейтером россиянин Андрей Демин стал фигурантом нового уголовного дела. Об этом в пятницу, 7 июня, в своем Telegram-канале сообщает столичное управление следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, после расправы Демина настигли полицейские в районе улицы Матвеевской, желая помешать силовикам задержать его, подозреваемый открыл по ним огонь. За это в отношении подозреваемого завели новое уголовное дело по статье 317 («Покушение на жизнь сотрудника правоохранительных органов») УК РФ.

В ходе перестрелки с полицией Демин получил пулевое ранение головы. В настоящее время он в коме. Ему сделали трепанацию черепа и сумели извлечь пулю из головы. Вторая же прошла навылет.

Демин работал в онлайн-магазине по продаже экипировки для скейтбордистов. Он уже попадал в поле зрения сотрудников правоохранительных органов. Его задерживали в 2018 году за незаконный оборот наркотиков. От его рук пал 34-летний бывший скейтер Константин Балишанский.

В 2006 году он стал первым скейтером команды «NikeSB Россия». Преступник подкараулил Балишанского у подъезда дома, где он жил. У детской площадки киллер начал стрелять, затем догнал и добил контрольным выстрелом.