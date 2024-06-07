Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:55, 7 июня 2024Силовые структуры

Подозреваемый в расправе над скейтером стал фигурантом нового уголовного дела

Учинивший расправу над скейтером стал фигурантом дела о покушении на полицейских

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

В Москве подозреваемый в расправе над скейтером россиянин Андрей Демин стал фигурантом нового уголовного дела. Об этом в пятницу, 7 июня, в своем Telegram-канале сообщает столичное управление следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, после расправы Демина настигли полицейские в районе улицы Матвеевской, желая помешать силовикам задержать его, подозреваемый открыл по ним огонь. За это в отношении подозреваемого завели новое уголовное дело по статье 317 («Покушение на жизнь сотрудника правоохранительных органов») УК РФ.

В ходе перестрелки с полицией Демин получил пулевое ранение головы. В настоящее время он в коме. Ему сделали трепанацию черепа и сумели извлечь пулю из головы. Вторая же прошла навылет.

Демин работал в онлайн-магазине по продаже экипировки для скейтбордистов. Он уже попадал в поле зрения сотрудников правоохранительных органов. Его задерживали в 2018 году за незаконный оборот наркотиков. От его рук пал 34-летний бывший скейтер Константин Балишанский.

В 2006 году он стал первым скейтером команды «NikeSB Россия». Преступник подкараулил Балишанского у подъезда дома, где он жил. У детской площадки киллер начал стрелять, затем догнал и добил контрольным выстрелом.

Что думаешь? Оцени!
      Владимир Седов
      Обсудить
      Последние новости

      Путин решил вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам. Такого не было с 2016 года

      В Британии заявили о недальновидной политике Запада в отношении России

      Российская стюардесса сделала фото в униформе и взбудоражила иностранцев

      Назван способ подавления дронов США над Черным морем

      Верховный суд признал экстремистским «Антироссийское сепаратистское движение»

      Влияние дела об алиментах Сафонова на трансфер в ПСЖ оценили

      В ЛНР сообщили о росте числа пострадавших при обстреле Луганска

      Онколог высказался о перспективах вакцин от рака

      Путин пошутил про клюнувшего правительство петуха

      Месси назвал лучшую команду мира

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше