Подозреваемый в расправе над скейтером в Москве впал в кому

РИА Новости: подозреваемый в убийстве скейтера в Москве впал в кому

Раненному в перестрелке с полицией в Москве киллеру сделали трепанацию черепа

Начало событий в новости Раненному в перестрелке с полицией в Москве киллеру сделали трепанацию черепа

Подозреваемый в расправе над скейтером Константином Балишанским в Москве впал в кому. Об этом сообщает РИА Новости.

Хирурги сделали трепанацию черепа Андрею Демину и сумели извлечь пулю из головы. Вторая же прошла навылет.

В настоящее время он находится в реанимации, его состояние оценивается как критическое — у него отек мозга. Мужчина подключен к аппарату ИВЛ.

6 июня Демин открыл стрельбу из автомата по Балишанскому на улице Алексея Свиридова, неподалеку от его дома. Стрелок сначала ранил мужчину, а затем добил контрольным выстрелом в голову. По предварительным данным, причиной расправы стала ревность. Демин скрылся после стрельбы, но его нашли полицейские. При задержании он оказал активное сопротивление и был тяжело ранен.