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12:53, 6 июня 2024Силовые структуры

Застреливший мужчину на западе Москвы вступил в перестрелку с полицией

Полиция нашла киллера IT-специалиста, он отстреливается на западе Москвы
Начало событий в новости Полицейские ликвидировали расстрелявшего мужчину на западе Москвы киллера

Кадр: Telegram-канал Mash

Полицейские нашли киллера, застрелившего бывшего скейтера Константина Балишанского на западе Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Киллер вступил в перестрелку с силовиками в районе Аминьевского шоссе. Происходящее сняли очевидцы.

На кадрах видны прячущиеся от стрелка полицейские, слышны звуки выстрелов.

Ответным огнем киллер был ликвидирован. Позже появилась информация, что он получил ранение. Его задержали.

После убийства Балишанского преступник скрылся в Матвеевском лесу, туда отправились для его поимки оперативники, сообщает Telegram-канал SHOT. Они прочесывали лес в радиусе четырех километров от места преступления. Весь район был оцеплен, поэтому полицейские предполагали, что киллер не успел уйти за его пределы.

Погибший — 34-летний Константин Балишанский был сыном главы компании Mediasystem Group Андрея Балишанского. Его фирма обеспечивает выставки и мероприятия мультимедийным оборудованием, светодиодными и LCD-экранами. В ней также трудился Балишанский-младший системным администратором.

В 2006 году Константин стал первым скейтером команды «NikeSB Россия». Преступник подкараулил его у подъезда дома, где он жил. У детской площадки киллер начал стрелять в жертву, затем догнал убегавшего мужчину и добил контрольным выстрелом.

В МВД назвали преступление заказным.

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      Любовь Ширижик
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