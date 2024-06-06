Полицейские ликвидировали расстрелявшего мужчину на западе Москвы киллера

Mash: полиция ликвидировала киллера, расстрелявшего мужчину на западе Москвы

Киллера, расстрелявшего Константина Балишанского на западе Москвы, ликвидировали полицейские. Об этом в четверг, 6 июня, в своем Telegram-канале сообщает Mash.

По данным издания, это случилось в районе Аминьевского шоссе после перестрелки с полицией. Силовики подозревали, что преступник мог спрятаться в чью-то машину, поэтому проверяли весь транспорт, также они прочесывали лесной массив в четырехкилометровой зоне от места расправы.

Киллер начал расправу над Балишанским на западе Москвы с детской площадки в районе Давыдково. Раненый Константин бросился бежать, однако киллер настиг его и прицельными выстрелами сбил с ног, а после добил возле стройки на улице Алексея Свиридова.

В МВД сразу заявили о заказном характере расправы.