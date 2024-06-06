Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:53, 6 июня 2024Силовые структуры

Полицейские ликвидировали расстрелявшего мужчину на западе Москвы киллера

Mash: полиция ликвидировала киллера, расстрелявшего мужчину на западе Москвы

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Киллера, расстрелявшего Константина Балишанского на западе Москвы, ликвидировали полицейские. Об этом в четверг, 6 июня, в своем Telegram-канале сообщает Mash.

По данным издания, это случилось в районе Аминьевского шоссе после перестрелки с полицией. Силовики подозревали, что преступник мог спрятаться в чью-то машину, поэтому проверяли весь транспорт, также они прочесывали лесной массив в четырехкилометровой зоне от места расправы.

Киллер начал расправу над Балишанским на западе Москвы с детской площадки в районе Давыдково. Раненый Константин бросился бежать, однако киллер настиг его и прицельными выстрелами сбил с ног, а после добил возле стройки на улице Алексея Свиридова.

В МВД сразу заявили о заказном характере расправы.

Что думаешь? Оцени!
      Владимир Седов
      Обсудить
      Продолжение в новости Застреливший мужчину на западе Москвы вступил в перестрелку с полицией
      Последние новости

      Киллер с автоматом загнал свою жертву и расправился с ней прямо на улице Москвы. Кто он такой и что им двигало?

      Россиянам предложили принять участие в уникальном проекте

      В США заявил о желании Путина избавиться от американского оружия на Украине

      Раскрыты подробности задержания киллера на западе Москвы

      Вероятность скорого падения цен на квартиры в России оценили

      МВД раскрыло количество сделанных киллером при задержании выстрелов

      57-летняя Рената Литвинова прошлась по подиуму в заправленном в трусы пальто

      Глава РФС назвал идеальное количество товарищеских игр в год для сборной России

      Российский военный избил сослуживца саморезом для утверждения своего авторитета

      Стало известно о тяжелых боях в Харьковской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше