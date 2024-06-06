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12:00, 6 июня 2024Силовые структуры

Восстановлена картина заказной расправы над мужчиной на западе Москвы

«112»: киллер открыл стрельбу по мужчине у детской площадки, а добил у подъезда

Кадр: Telegram-канал 112

Киллер начал расправу над мужчиной на западе Москвы с детской площадки в районе Давыдково. Картину нападения киллера на мужчину в четверг, 6 июня, восстановил Telegram-канал «112».

По данным издания, после первого выстрела мужчина, которого, как выяснили журналисты, зовут Константин, бросился бежать, однако киллер настиг его и прицельными выстрелами сбил с ног и добил недалеко от подъезда жилого дома на улице Алексея Свиридова. Свидетели преступления отмечают, что преступник вел огонь из автоматического оружия.

В МВД назвали расправу над мужчиной на западе Москвы заказной. В Москве объявлен план «Перехват». Полиция разыскивает преступника. Он скрылся во дворах жилых домов в районе Фили-Давыдково.

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      Владимир Седов
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