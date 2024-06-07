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09:47, 7 июня 2024Силовые структуры

Раненному в перестрелке с полицией в Москве киллеру сделали трепанацию черепа

Врачи сделали трепанацию черепа убийце скейтера Демину, чтобы извлечь пулю

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Врачи сделали трепанацию черепа Андрею Демину, раненному в перестрелке с полицейскими во время задержания после расправы над скейтером Константином Балишанским на западе Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Хирурги в результате оперативного вмешательства сумели извлечь пулю из головы подозреваемого, вторая пуля прошла навылет. В настоящее время киллер находится в реанимации, его состояние оценивается как критическое — у него отек мозга. Он подключен к аппарату ИВЛ.

6 июня Демин открыл стрельбу из автомата по Балишанскому на улице Алексея Свиридова, неподалеку от его дома. Стрелок сначала ранил мужчину, а затем добил контрольным выстрелом в голову. По предварительным данным, причиной расправы стала ревность. Демин скрылся после стрельбы, но его нашли полицейские. При задержании он оказал активное сопротивление и был тяжело ранен.

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      Любовь Ширижик
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