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17:19, 6 июня 2024Силовые структуры

Раскрыты подробности состояния подозреваемого в расправе над скейтером в Москве

Застреливший скейтера в Москве Демин находится в реанимации, он подключен к ИВЛ

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Андрей Демин, подозреваемый в расправе над 34-летним скейтером на западе Москвы, находится в реанимации в тяжелом состоянии. Такие подробности раскрывает Telegram-канал Mash.

По его данным, при задержании преступник получил несколько огнестрельных ранений — в голову, ноги и таз. Первая пуля прошла навылет, а остальные застряли в теле. У мужчины отек мозга. В настоящее время он подключен к ИВЛ.

Как уточняет Mash, у Демина уже есть судимость за незаконный оборот наркотиков. По словам знакомых, в квартире его матери стоял сейф с травматическими пистолетами и дробовиком, а сам злоумышленник не выходил из дома без охотничьего ножа, обернутого в резиновую перчатку, чтобы не оставлять отпечатков.

Ранее сотрудники столичного управления Следственного комитета нашли магазины от автомата и военную форму в квартире подозреваемого в расправе над Константином Балишанским.

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      Олеся Мицкевич
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