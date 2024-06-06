В квартире у выстрелившего в скейтера в Москве мужчины нашли военную форму

Сотрудники Следственного комитета нашли магазины от автомата и военную форму в квартире Андрея Демина, подозреваемого в расправе над бывшим скейтером Константином Балишанским на западе Москвы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном главке СК России.
По месту регистрации мужчины прошел обыск.
Ранее столичная прокуратура опубликовала кадры из московской квартиры подозреваемого. На видео видно, что в жилище стрелка практически нет мебели, а вместо штор окно закрывает простыня.
Демин выстрелил в Балишанского на улице Алексея Свиридова, неподалеку от его дома. По предварительным данным, причиной стала ревность.