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16:24, 6 июня 2024Силовые структуры

В квартире у выстрелившего в скейтера в Москве мужчины нашли военную форму

В квартире убийцы скейтера в Москве нашли магазины от автомата и военную форму

Кадр: Telegram-канал Mash

Сотрудники Следственного комитета нашли магазины от автомата и военную форму в квартире Андрея Демина, подозреваемого в расправе над бывшим скейтером Константином Балишанским на западе Москвы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном главке СК России.

По месту регистрации мужчины прошел обыск.

Ранее столичная прокуратура опубликовала кадры из московской квартиры подозреваемого. На видео видно, что в жилище стрелка практически нет мебели, а вместо штор окно закрывает простыня.

Демин выстрелил в Балишанского на улице Алексея Свиридова, неподалеку от его дома. По предварительным данным, причиной стала ревность.

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      Олеся Мицкевич
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