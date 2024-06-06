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15:57, 6 июня 2024Силовые структуры

Появились кадры из московской квартиры подозреваемого в расправе над скейтером

Прокуратура показала кадры из московской квартиры убийцы Балишанского

Фото: Telegram-канал «ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ»

Появились кадры из московской квартиры Андрея Демина, стрелявшего в бывшего скейтера Константина Балишанского на западе Москвы. Фотографии «Ленте.ру» предоставили в столичной прокуратуре.

В квартире подозреваемого практически нет мебели, вместо штор окно закрывает простыня. Заметна грязь на полу и стенах.

Фото: Telegram-канал «ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ»

Ранее стало известно, что Демин работал в онлайн-магазине по продаже экипировки для скейтбордистов. Он уже попадал в поле зрения сотрудников правоохранительных органов. Демина задерживали в 2018 году за незаконный оборот наркотиков. Его жертвой стал 34-летний бывший скейтер Балишанский. В 2006 году он стал первым скейтером команды «NikeSB Россия». Преступник подкараулил Балишанского у подъезда дома, где он жил. У детской площадки мужчина начал стрелять в жертву, затем догнал убегавшего мужчину и добил контрольным выстрелом.

Позже Демин попытался скрыться в лесополосе, но был замечен полицией у Аминьевского шоссе, где вступил в перестрелку со стражами порядка и получил ранение в голову, после чего был задержан.

По предварительным данным, причиной расправы стала ревность — Демин и Балишанский не поделили девушку.

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      Екатерина Кашурникова
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