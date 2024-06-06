Пойман киллер, застреливший в Москве сына крупного бизнесмена. При задержании он устроил перестрелку с силовиками

Киллер, застреливший мужчину из автомата на западе Москвы, задержан

В Москве поймали киллера, застрелившего на западе столицы 34-летнего Константина Балишанского, сына крупного российского бизнесмена Андрея Балишанского.

После расправы наемник попытался скрыться, однако был вычислен силовиками в районе лесного массива на Аминьевском шоссе, устроил перестрелку с полицией и был тяжело ранен.

Киллер 15 раз выстрелил в силовиков и был тяжело ранен в голову

Столичный СК подтвердил, что подозреваемый в убийстве в ходе задержания был ранен. После расправы над Константином Балишанским он убежал через жилой массив Нежинской улицы и Матвеевского леса, потом дошел до Аминьевского шоссе, где был вычислен.

В лесном массиве в районе пересечения шоссе с Нежинской улицей (примерно в трех километрах от места убийства) он устроил перестрелку — утверждается, что полицейские открыли по нему ответный огонь. Сам киллер выстрелил в силовиков как минимум 15 раз. Ответным огнем он был ранен в голову в тот момент, когда перезаряжал автомат. К раненому киллеру подбежали правоохранители и скрутили его. Перестрелка попала на видео.

Сообщалось даже, что стрелка ликвидировали, однако, по последним данным, он выжил, но находится в тяжелом состоянии. Его увезли на скорой помощи, этот момент также попал на видео. 112 добавляет, что киллера задержали сотрудники столичного ГИБДД.

При себе киллер имел автомат АКС-74У «Ксюха» с пламегасителем и коллиматорным прицелом, несколько магазинов с патронами, мачете, карту местности, защитные очки, бинокль, комплект камуфляжной формы, полевую аптечку, сухпаек и воду.

Убийство Балишанского планировали около пяти месяцев

Еще в начале февраля неизвестные начали активно интересоваться личными данными убитого, в том числе заказав на него досье. Они изучали его повседневные маршруты и места, где он бывает.

Убить бывшего скейтера и айтишника планировалось возле подъезда его дома. Преступник в маске и кепке караулил там сына бизнесмена, заклеив камеры домофона. Когда Балишанский вышел, тот прошел за ним несколько метров и начал стрелять. Раненый попытался сбежать, но уже возле стройплощадки киллер догнал его и добил выстрелом в голову.

Киллер и его жертва были знакомы, конфликт между ними мог произойти из-за девушки

По данным Mash, убийца — 35-летний Андрей Демин. Сообщается, что раньше он работал фотографом в онлайн-магазине по продаже экипировки для скейтбордистов и был знаком с убитым. Знакомые Балишанского добавили, что жертва и киллер вместе работали в Mediasystem Group, которую возглавляет отец погибшего. Также утверждается, что конфликт между ними произошел из-за девушки.

СК по Москве также сообщил, что приоритетной версией убийства является «личный конфликт на почве ревности». Версия о заказном характере убийства не подтверждается.

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Кроме того, Демин в 2009 году получил четыре года условного срока за хранение и сбыт героина, а в 2018 году также задерживался за незаконный оборот наркотиков.

Балишанский был одним из первых профессиональных российских скейтеров

Сообщается, что 34-летний Константин Балишанский был одним из первых профессиональных российских скейтеров — в 2006 году он стал первым скейтером команды «NikeSB Россия». В сообществе скейтеров известен как Костя «Свич». Позднее он работал системным администратором в компании своего отца Андрея Балишанского, который возглавляет Mediasystem Group — компанию, которая сдает в аренду аппаратуру для связи.

По данным Mash, у него также была погашенная судимость.

Baza добавляет, что он закончил карьеру скейтера после травмы ноги — в 20 лет он сломал ногу, ему поставили штифт. После этого Константин подрабатывал грузчиком, чинил компьютеры. По словам близких, после травмы он «так и не смог найти себя», был вспыльчивым.

Уточняется, что его родители развелись еще 20 лет назад. Его мать находится в Париже, но, узнав сегодня о смерти сына, собирается вылететь в Москву.