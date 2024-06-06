Назван мотив расправы над сыном российского бизнесмена в Москве

Киллер был коллегой Балишанского и застрелил его из-за девушки

Начало событий в новости В СК рассказали о ранении стрелявшего на западе Москвы киллера

Мотивом расправы над 34-летним Константином Балишанским стала ревность. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на знакомых.

Киллер, выпустивший несколько пуль в него, работал вместе с Константином в компании Mediasystem Group, принадлежащей бизнесмену Андрею Балишанскому. Стрелка зовут Андрей Демин. Они не поделили девушку, в итоге конфликт между коллегами завершился расправой.

Демин в 2018 году привлекался к ответственности за незаконный оборот наркотиков. В прошлом он работал фотографом в онлайн-магазине по продаже экипировки для скейтбордистов. Балишанский-младший также был скейтером. В 2006 году он стал первым скейтером команды «NikeSB Россия».

Преступник подкараулил Балишанского у подъезда дома, где он жил. У детской площадки киллер начал стрелять в жертву, затем догнал убегавшего мужчину и добил контрольным выстрелом. Через 2,5 часа преступника задержали. Он оказал сопротивление и был ранен в голову.