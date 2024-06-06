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13:20, 6 июня 2024Силовые структуры

В СК рассказали о ранении стрелявшего на западе Москвы киллера

СК подтвердил задержание и ранение стрелявшего на западе Москвы киллера
Начало событий в новости Стрелявший на западе Москвы киллер оказался жив и задержан

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Устроившего стрельбу на западе Москвы киллера ранили при задержании. Об этом «Ленте.ру» рассказали в столичном главке Следственного комитета (СК) России.

Уголовное дело передано в Первое управление по расследованию особо важных дел (о преступлениях против личности и общественной безопасности) для дальнейшего расследования.

Злоумышленник в черной одежде выстрелил в сына главы компании Mediasystem Group Андрея Балишанского — 34-летнего Константина — 6 июня. Расправу киллер начал у детской площадки недалеко от дома, где жил потерпевший, а затем догнал убегавшего от него мужчину и добил контрольным выстрелом.

В МВД назвали преступление заказным. В Москве был объявлен план «Перехват».

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      Олеся Мицкевич
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