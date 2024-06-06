В СК рассказали о ранении стрелявшего на западе Москвы киллера

СК подтвердил задержание и ранение стрелявшего на западе Москвы киллера

Стрелявший на западе Москвы киллер оказался жив и задержан

Начало событий в новости Стрелявший на западе Москвы киллер оказался жив и задержан

Устроившего стрельбу на западе Москвы киллера ранили при задержании. Об этом «Ленте.ру» рассказали в столичном главке Следственного комитета (СК) России.

Уголовное дело передано в Первое управление по расследованию особо важных дел (о преступлениях против личности и общественной безопасности) для дальнейшего расследования.

Злоумышленник в черной одежде выстрелил в сына главы компании Mediasystem Group Андрея Балишанского — 34-летнего Константина — 6 июня. Расправу киллер начал у детской площадки недалеко от дома, где жил потерпевший, а затем догнал убегавшего от него мужчину и добил контрольным выстрелом.

В МВД назвали преступление заказным. В Москве был объявлен план «Перехват».