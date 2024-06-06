Стрелявший на западе Москвы киллер оказался жив и задержан

Киллер, учинивший на западе Москвы расправу над россиянином Константином Балишанским, оказался жив. Об этом в четверг, 6 июня, сообщает Baza в Telegram-канале.

По данным издания, в ходе перестрелки в районе Аминьевского шоссе злоумышленник получил ранение и был задержан полицией. Силовики подозревали, что преступник мог спрятаться в чью-то машину, поэтому проверяли весь транспорт, также они прочесывали лесной массив в четырехкилометровой зоне от места расправы.

Злоумышленник 6 июня застрелил на западе Москвы сына главы компании Mediasystem Group Балишанского.

Киллер начал расправу над Константином Балишанским на западе Москвы с детской площадки в районе Давыдково. Раненый Константин бросился бежать, однако киллер настиг его и прицельными выстрелами сбил с ног, а после добил возле стройки на улице Алексея Свиридова.