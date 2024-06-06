Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:06, 6 июня 2024Силовые структуры

Стрелявший на западе Москвы киллер оказался жив и задержан

Стрелявший на западе Москвы киллер оказался жив и задержан

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Киллер, учинивший на западе Москвы расправу над россиянином Константином Балишанским, оказался жив. Об этом в четверг, 6 июня, сообщает Baza в Telegram-канале.

По данным издания, в ходе перестрелки в районе Аминьевского шоссе злоумышленник получил ранение и был задержан полицией. Силовики подозревали, что преступник мог спрятаться в чью-то машину, поэтому проверяли весь транспорт, также они прочесывали лесной массив в четырехкилометровой зоне от места расправы.

Злоумышленник 6 июня застрелил на западе Москвы сына главы компании Mediasystem Group Балишанского.

Киллер начал расправу над Константином Балишанским на западе Москвы с детской площадки в районе Давыдково. Раненый Константин бросился бежать, однако киллер настиг его и прицельными выстрелами сбил с ног, а после добил возле стройки на улице Алексея Свиридова.

Что думаешь? Оцени!
      Владимир Седов
      Обсудить
      Продолжение в новости В СК рассказали о ранении стрелявшего на западе Москвы киллера
      Последние новости

      Киллер с автоматом загнал свою жертву и расправился с ней прямо на улице Москвы. Кто он такой и что им двигало?

      Принц Уильям рассказал о самочувствии больной раком Кейт Миддлтон

      Россиянам предложили принять участие в уникальном проекте

      Пять месяцев готовилась расправа над сыном российского бизнесмена в Москве

      В США заявил о желании Путина избавиться от американского оружия на Украине

      Раскрыты подробности задержания киллера на западе Москвы

      Вероятность скорого падения цен на квартиры в России оценили

      МВД раскрыло количество сделанных киллером при задержании выстрелов

      57-летняя Рената Литвинова прошлась по подиуму в заправленном в трусы пальто

      Стало известно о тяжелых боях в Харьковской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше