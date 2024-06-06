В Москве объявили план «Перехват» после стрельбы по мужчине

Силовики объявили план «Перехват» после стрельбы на западе Москвы

В Москве объявили план «Перехват» после стрельбы по мужчине

Начало событий в новости В Москве объявили план «Перехват» после стрельбы по мужчине

В Москве силовики объявили план «Перехват» после стрельбы на западе города. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

Уголовное дело на контроле у столичной прокуратуры. Стрелка ищут.

Неизвестный в черной одежде открыл стрельбу ранее 6 июня на улице Алексея Свиридова. Жертвой его действий стал мужчина 1989 года. По версии МВД, расправа могла быть заказной.

По данному факту столичный главк Следственного комитета возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 («Убийство») и статье 222 («Незаконное хранение и ношение огнестрельного орудия и боеприпасов к нему») УК РФ.