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13:02, 6 июня 2024Силовые структуры

Работа следователей и криминалистов на месте стрельбы в Москве попала на видео

СК показал видео работы следователей и криминалистов на месте стрельбы в Москве
СюжетСтрельба в Москве
Начало событий в новости В Москве объявили план «Перехват» после стрельбы по мужчине

Следователи и криминалисты продолжают работать на месте стрельбы в Москве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном Следственном комитете (СК) и предоставили оперативное видео.

На кадрах видно, как сотрудники СК заполняют необходимые документы. Далее в ролике показывают черный пакет и, предположительно, вещи потерпевшего, разложенные на асфальте.

В ближайшее время будет назначен ряд судебных экспертиз, в том числе медицинская.

Неизвестный в черной одежде открыл стрельбу на улице Алексея Свиридова в Москве. Жертвой его действий стал мужчина 1989 года. По версии МВД, расправа могла быть заказной.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 («Убийство») и статье 222 («Незаконное хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему») УК РФ.

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      Олеся Мицкевич
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