Пять месяцев готовилась расправа над сыном российского бизнесмена в Москве

Преступники планировали убийство Балишанского 5 месяцев, собирая данные по базам

Начало событий в новости В СК рассказали о ранении стрелявшего на западе Москвы киллера

Заказное преступление, в результате которого киллер открыл стрельбу по сыну российского бизнесмена Константину Балишанскому на западе Москвы, готовилось примерно пять месяцев. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

В начале февраля преступники стали собирать данные о нем в базах, оказавшихся в открытом доступе, а также в даркнете. Там же они заказывали досье на Балишанского, выясняя маршруты его передвижения и места, где он бывает.

Поджидавший его киллер заранее заклеил камеры домофона у подъезда дома, где жил Константин, добавляет Telegram-канал Mash. Преступник замаскировался, одевшись во все черное, а на лицо натянул медицинскую маску. Его задержали спустя 2,5 часа после преступления. Он ранен в голову после перестрелки с полицейскими.