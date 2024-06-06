Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:38, 6 июня 2024Силовые структуры

Пять месяцев готовилась расправа над сыном российского бизнесмена в Москве

Преступники планировали убийство Балишанского 5 месяцев, собирая данные по базам
Начало событий в новости В СК рассказали о ранении стрелявшего на западе Москвы киллера

Кадр: Телеграм-канал Mash

Заказное преступление, в результате которого киллер открыл стрельбу по сыну российского бизнесмена Константину Балишанскому на западе Москвы, готовилось примерно пять месяцев. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

В начале февраля преступники стали собирать данные о нем в базах, оказавшихся в открытом доступе, а также в даркнете. Там же они заказывали досье на Балишанского, выясняя маршруты его передвижения и места, где он бывает.

Поджидавший его киллер заранее заклеил камеры домофона у подъезда дома, где жил Константин, добавляет Telegram-канал Mash. Преступник замаскировался, одевшись во все черное, а на лицо натянул медицинскую маску. Его задержали спустя 2,5 часа после преступления. Он ранен в голову после перестрелки с полицейскими.

Что думаешь? Оцени!
      Любовь Ширижик
      Обсудить
      Последние новости

      Киллер с автоматом загнал свою жертву и расправился с ней прямо на улице Москвы. Кто он такой и что им двигало?

      Опровергнут популярный миф об ощущении вкуса

      Россиянам предложили принять участие в уникальном проекте

      Западные СМИ заявили о переброске кораблей России на Карибы

      В Минобороны Эстонии посетовали на дефицит средств из-за покупки снарядов

      В России ребенок потерял почти три литра крови из-за падения с велосипеда

      В России задумали распространить маркировку на автомобили

      В Финляндии заявили об уходе всех местных компаний из России

      Пять месяцев готовилась расправа над сыном российского бизнесмена в Москве

      57-летняя Рената Литвинова прошлась по подиуму в заправленном в трусы пальто

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше