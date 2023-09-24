Побег из «Матросской Тишины», театральный грим и стрельба с двух рук: чем прославились самые известные киллеры России?

Южный окружной военный суд приговорил к пожизненному лишению свободы главаря крупнейшей в России организованной преступной группировки (ОПГ) Аслана Гагиева по прозвищу Джако, которого называют главным киллером страны. Он создал настоящую секту безжалостных ликвидаторов, на совести которых жизни 60 человек.

Среди подручных Джако были действующие сотрудники полиции и прокуратуры, а их арсеналу могли позавидовать иные спецподразделения: более 140 пистолетов, автоматов, винтовок и пулеметов, в том числе иностранного производства. На своем ремесле Гагиев зарабатывал миллионы евро, а тем, кто решал выйти из дела, хладнокровно выносил последний приговор.

Между тем Джако — далеко не единственный, у кого заказные уничтожения целей стали делом жизни. После развала СССР на территории страны действовало сразу несколько легендарных ликвидаторов, преступления которых навсегда вошли в криминальную историю России. Подробности о них — в материале «Ленты.ру».

Саша Солдат — охотник на бандитов

Александр Пустовалов, родившийся 25 сентября 1973 года, в юности занимался дзюдо, а срочную службу проходил в морской пехоте. Позже он хотел стать бойцом спецназа, но его не взяли — помешало отсутствие высшего образования. Зато Пустовалова с радостью приняли к себе лидеры Ореховского организованного преступного сообщества (ОПС).

Александр Пустовалов (Саша Солдат)

Их впечатлило, как Александр проявил себя во время драки, которая произошла в баре. Один из лидеров ОПС, Сергей Буторин (Ося), вскоре назначил Пустовалова своим телохранителем и стал давать ему особые поручения — по ликвидации неугодных людей. Первым стал вор в законе Александр Биджамо (Алик Зверь), которого Пустовалов устранил в августе 1995 года. Через год ликвидатор, получивший кличку Саша Солдат, отправил на тот свет лидеров Кунцевской ОПГ Александра Калигина и Игоря Панина, а еще спустя полтора года — криминального авторитета и лидера ОПГ Артура Кюльбякова. Именно ликвидация бандитов (в основном наркоманов) стала главным направлением преступной деятельности Пустовалова.

А самой известной целью Саши Солдата стал еще один знаменитый киллер 1990-х, Александр Солоник (Саша Македонский), которого он ликвидировал в феврале 1998 года. Александра Пустовалова задержали в ноябре 1999 года — на тот момент на его совести были 13 жизней. «Я солдат — это моя работа», — так он говорил о своих преступлениях на допросах. Суд приговорил его к 24 годам лишения свободы.

Саша Македонский — огонь с двух рук

Прежде чем стать киллером, уроженец Кургана Александр Солоник успел послужить в патрульно-постовой службе милиции, а также поработать в сфере ритуальных услуг. Именно там он познакомился с будущими лидерами Курганской ОПГ, на которых позже стал работать.

Первой устраненной целью Солоника в качестве киллера Курганской ОПГ в 1990 году стал лидер Ишимской группировки Николай Причинич. А два года спустя в Москве его судьбу повторил влиятельный вор в законе Виктор Никифоров (Калина). Кроме того, Солоник лишил жизни лидеров Бауманской ОПГ Валерия Длугача (Глобус) и Владислава Ваннера (Бобон).

Александр Солоник (Саша Македонский) Кадр: оперативная съемка

К услугам ликвидатора нередко прибегал лидер Ореховского ОПС Сергей Буторин, а за свое умение стрелять по-македонски (одновременно с двух рук) Александр Солоник получил кличку Саша Македонский. В октябре 1994 года Солоника задержали на Тимирязевском рынке: он безуспешно пытался сбежать, открыв огонь по троим милиционерам и охраннику.

Впрочем, не прошло и года, как киллер при помощи подкупленного надзирателя бежал из СИЗО «Матросская Тишина»

Вместе со своей возлюбленной, финалисткой конкурса красоты «Мисс Россия-96» Светланой Котовой Солоник перебрался в Грецию, но осенью 1996 года наведался в Москву и совершил свое последнее преступление — устранил бизнесмена Андрея Лукашова.

А в 1997 году лидеры Ореховского ОПС решили убрать самого Солоника — при прослушке виллы киллера Сергей Буторин услышал, что ликвидатор задумал «валить» главарей группировки. Тогда в греческий поселок Лагониси отправилась команда ликвидаторов во главе с Александром Пустоваловым, который заманил в гости и задушил Солоника вместе с Котовой.

Я успел отрезать шнур от утюга. Потом просто: придушил слегка Сашку за шею, повалил на пол, и там уже все. Потом кончили Светлану

из воспоминаний киллера Александра Пустовалова (Саша Солдат)

Несмотря на то что после обнаружения тела киллера его мать настаивала на захоронении в Кургане, свой последний приют Солоник нашел в Афинах.

Леша Солдат — мастер маскировки

В детстве москвич Алексей Шерстобитов мечтал о карьере военного, но в 1990-х, чтобы прокормить жену и ребенка, начал заниматься бизнесом, а затем стал телохранителем. Свободное время Шерстобитов проводил в спортзале, где познакомился с лидером Медведковской ОПГ Григорием Гусятинским (Гриша Северный).

Сначала Алексей был в группировке на подхвате, но затем у него возникла большая проблема — пропала вверенная ему сумка с оружием. Гриша Северный подсказал, как выйти из ситуации: для этого нужно было устранить бывшего силовика Михаила Фомина.

Алексей Шерстобитов (Леша Солдат — в центре) Фото: Григорий Собченко / Коммерсантъ

Тот был врагом Сергея Тимофеева (Сильвестр), лидера Ореховского ОПС — одной из самых грозных группировок времен лихих 1990-х и союзника Медведковской ОПГ. В мае 1993 года Шерстобитов выстрелил по автомобилю Фомина из гранатомета — но водитель чудом уцелел: боеприпас, не сдетонировав, прошил машину навылет.

К слову, взрывы вообще не были сильной стороной Шерстобитова: попытка ликвидировать известного вора в законе Андрея Исаева (Роспись) при помощи закрепленного на его машине самодельного взрывного устройства (СВУ) также обернулась провалом.

Реабилитироваться за провал с Фоминым киллер смог в октябре 1993 года, успешно устранив бригадира Медведковской ОПГ Игоря Юркова (Удав) — тот впал в немилость лидеров группировки

Выполнив это задание, Шерстобитов стал штатным киллером медведковских бандитов и получил прозвище Леша Солдат. Он слыл мастером маскировки: отправляясь на очередное дело, клеил усы и бороду, носил парики, мог переодеться почти на ходу, старался не оставлять следов и все время направлял следствие по ложному следу.

К примеру, при ликвидации бизнесмена Отари Квантришвили в 1994 году киллер разбросал на чердаке, откуда вел огонь, заранее собранный мусор. Прием сработал: следователи не нашли зацепки, и следствие по делу об устранении коммерсанта забуксовало на долгие годы.

Одной из последних целей Леши Солдата стал основатель стрип-клуба Dolls и совладелец сети «Ростикс» Иосиф Глоцер — его жизнь оборвала попавшая в висок пуля из пистолета киллера

В 2006 году Алексей Шерстобитов наконец попался сотрудникам правоохранительных органов: его сдал лидер Курганской ОПГ Андрей Колигов, бывший жених девушки по имени Ирина, которая стала любовницей ликвидатора. Шерстобитова признали виновным в 12 преступлениях с летальным исходом и приговорили к 23 годам лишения свободы.

Чипит и Болтон — дуэт ликвидаторов

В 1995 году к Ореховскому организованному преступному сообществу примкнули два ликвидатора: Игорь Сосновский (Чипит) и Сергей Фролов (Болтон). Чипит был медиком по образованию и прошел афганскую войну, а Болтон служил в спецназе. Оба были из Кемерово.

Первым заданием дуэта киллеров стала ликвидация бандита Владимира Пригоды, который утратил доверие лидеров Ореховского ОПС из-за употребления наркотиков. Чувствуя опасность, Пригода стал скрываться, но это его не спасло: он пал от пуль Чипита в июне 1996 года.

Игорь Сосновский (Чипит) Фото: Геннадий Гуляев / Коммерсантъ

Затем киллеры открыли охоту на лидера одинцовских наркоторговцев по фамилии Мингазов, который и снабжал Пригоду запрещенными веществами. В июле того же 1996 года, когда Мингазов вместе с охранником находились в культурно-развлекательном центре «Мечта» (Одинцово), Чипит и Болтон ликвидировали их выстрелами из пистолетов ТТ.

Но главной целью дуэта ликвидаторов стал совладелец торгового комплекса «Одинцовское подворье» Сергей Журба, который в 2009 году отказался платить лидерам Ореховского ОПС ежемесячную дань в 40-50 тысяч евро.

В июле 2010 года Чипит и Болтон открыли огонь по автомобилю Журбы в районе подмосковной деревни Акулово

Покушение стало летальным для охранника коммерсанта, но он сам выжил. В сентябре 2014 года ликвидаторы сумели добраться до адвоката Журбы Татьяны Акимцевой и ее водителя Сергея Рыканова — их жизни оборвали пули Чипита. Но сам Журба пережил объявленную киллерами охоту.

Всего на совести Чипита и Болтона оказались 15 жизней. Правоохранительные органы искали ликвидаторов долгие 17 лет, последние из которых они скрывались в Твери по поддельным документам.

Их выдала случайная проверка документов в августе 2015 года: полицейские решили на всякий случай проверить фотографии мужчин по базам розыска

После задержания Чипит, который активно сотрудничал со следствием, получил одиннадцать с половиной лет лишения свободы, а Болтона приговорили к пожизненному сроку.

Джако — главный киллер России

Уроженец Южной Осетии Аслан Гагиев по прозвищу Джако, которого СМИ называют главным киллером России, создал свою группировку ликвидаторов в 2004 году. С 2004 по 2013 год в нее входили 52 человека, в том числе девять сотрудников правоохранительных органов — как действующих, так и бывших.

К примеру, первый помощник Джако — его однофамилец и давний соратник Олег Гагиев (Ботэ или Малыш) — был южноосетинским контрразведчиком. ОПГ киллеров, которые называли друг друга «братьями», принимала заказы на устранение политиков, коммерсантов и силовиков — большая часть преступлений была совершена в Северной Осетии.

Аслан Гагиев (Джако) Фото: Василий Дерюгин / Коммерсантъ

Так, в январе 2008 года ликвидаторы Джако совершили покушение на бывшего начальника администрации главы Северной Осетии Сергея Такоева, но тот выжил. Затем, в марте 2008 года, подручные Джако устроили засаду для главы отдела по борьбе с оргпреступностью (ОБОП) МВД Северной Осетии Марка Мецаева, когда он ехал на машине.

Дорогу Мецаеву перегородил автомобиль ликвидаторов, которые открыли огонь по милиционеру. Тот попытался прорваться и протаранил бандитскую машину, но получил ранения, несовместимые с жизнью. Также от рук киллеров Джако пал глава отдела уголовного розыска республиканского МВД Виталий Чельдиев вместе со своим 20-летним сыном Зауром.

А жизнь мэра Владикавказа Виталия Караева оборвали выстрелы из снайперской винтовки

Впрочем, порой ликвидаторы использовали куда более жестокие методы — к примеру, отсечение головы или заливку живого человека в бетон. Всего участники группировки главного киллера России успели отправить на тот свет, по разным данным, 60-80 человек.

На сегодняшний день из 52 участников банды 38 уже осуждены, включая самого Джако. Семь «братьев» были ликвидированы своими же. Еще семеро остаются в розыске Интерпола — они покинули пределы России летом 2013 года.

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