Киллер с автоматом загнал свою жертву и расправился с ней прямо на улице Москвы. Кто он такой и что им двигало?

Мужчина открыл стрельбу на западе Москвы, погиб человек

В Москве киллер открыл из автомата огонь по мужчине — преступление совершено на улице Алексея Свиридова (район Фили-Давыдково, Западный административный округ). В настоящее время на месте событий работает полиция и находится несколько автомобилей скорой помощи.

Полиция начала поиски стрелка

По предварительным данным, киллер был одет во все черное — в черные штаны, куртку и кепку. Он напал на свою жертву в районе детской площадки. После первого выстрела потерпевший бросился бежать, однако киллер настиг его и прицельными выстрелами сбил с ног и добил недалеко от подъезда жилого дома на улице Алексея Свиридова.

Предварительно, преступник вел огонь из автомата АКС-74У. Он сумел скрыться во дворах жилых домов в районе Фили-Давыдково. При этом, как пишет Mash, от стрелка чудом спаслась женщина с маленькими дочерями: по ее словам, она увидела человека в маске с автоматом в руках — он бежал и стрелял в прохожих. Вместе с 5-месячной и 9-летней девочками женщина побежала прочь.

Между тем полиция уже начала поиски преступника. В Москве объявлен план «Перехват». Как рассказали в столичном главке МВД, преступление носит заказной характер: стрелок на улице Свиридова целенаправленно произвел несколько выстрелов в жертву.

Стрелка задержали на Аминьевском шоссе

Около 13:00 столичное управление СКР сообщило, что подозреваемый в убийстве на западе Москвы установлен и задержан, при этом при задержании он был ранен. Как уточняет Baza, сотрудники правоохранительных органов подозревали, что преступник мог спрятаться в чью-то машину, поэтому проверяли весь транспорт.

Кроме того, они прочесывали лесной массив в четырехкилометровой зоне от места убийства. В итоге подозреваемого обнаружили в районе Аминьевского шоссе и задержали после перестрелки.

Жертвой нападения стал IT-специалист

Telegram-канал Shot сообщает, что жертвой преступления стал 34-летний Константин Балишанский, который работал сисадмином в столичной фирме, занимающейся арендой аппаратуры связи. Погибший приходится сыном главе компании Mediasystem Group Андрею Балишанскому. Фирма занимается мультимедийным оборудованием, светодиодными и LCD-экранами, обеспечивает ими крупные выставки и мероприятия.

Константин работал в компании отца, а также занимался скейтбордингом — он стал первым скейтером в команде NikeSB Россия. Сам Андрей Балишанский отказался комментировать Shot произошедшее.

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Очевидцы рассказали про убийство в Москве

Убийца совершил восемь выстрелов с интервалом в несколько секунд — об этом «Ленте.ру» рассказали очевидцы преступления.

Я услышала несколько выстрелов, сначала четыре, потом, спустя несколько секунд, еще столько же. Подумала, что это была стрельба из пневматики, что произошли какие-то разборки строителей. очевидица Ольга (имя изменено)

Другой местный житель, Сергей, рассказал, что главным свидетелем нападения мог быть крановщик.

Я только слышал. И вышел на балкон, начал снимать скорую и полицию. Я так понимаю, свидетелем был крановщик. очевидец Сергей

Между тем стрельба из автомата по мужчине на западе Москвы попала на видео. На кадрах киллер в черной одежде из автомата стреляет по убегающему от него мужчине. После нескольких попаданий он падает на газон и уже не встает. Стрелок делает контрольный выстрел и уходит.

После убийства на западе Москвы завели дело

Как сообщили «Ленте.ру» в столичной прокуратуре, потерпевший, для которого выстрелы стали летальными — мужчина 1989 года рождения. По данным надзорного ведомства, на месте работу правоохранительных органов координирует заместитель Дорогомиловского межрайонного прокурора.

Как сообщила «Ленте.ру» старший помощник руководителя столичного главка Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова, по факту преступления возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 («Убийство») и статье 222 («Незаконное хранение и ношение огнестрельного орудия и боеприпасов к нему») УК РФ. Сейчас сотрудники столичного СКР работают на месте происшествия и изучают записи с камер видеонаблюдения.