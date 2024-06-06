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13:56, 6 июня 2024Силовые структуры

Раскрыта личность задержанного на западе Москвы киллера

Киллером, застрелившим скейтбордиста в Москве, оказался 35-летний Андрей Демин

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Киллером, стрелявшим в скейтбордиста Константина Балишанского на западе Москвы, оказался 35-летний местный житель Андрей Демин. Личность стрелка в четверг, 6 июня, раскрыл Telegram-канал Mash.

По данным издания, задержанный Андрей Демин работал в онлайн-магазине по продаже экипировки для скейтбордистов. Он уже попадал в поле зрения сотрудников правоохранительных органов. Демина задерживали в 2018 году за незаконный оборот наркотиков.

Его жертвой стал 34-летний бывший скейтер Константин Балишанский. В 2006 году он стал первым скейтером команды «NikeSB Россия». Преступник подкараулил Балишанского у подъезда дома, где он жил. У детской площадки киллер начал стрелять в жертву, затем догнал убегавшего мужчину и добил контрольным выстрелом.

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      Владимир Седов
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