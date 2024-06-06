Раскрыты подробности задержания киллера на западе Москвы

Во время перестрелки с полицией в Москве киллер сделал не менее 15 выстрелов

Учинивший расправу над 34-летним Константином Балишанским киллер был задержан после пулевого ранения в голову. Подробности задержания стрелка в четверг, 6 июня, сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, после расправы с россиянином, киллер прошел через лесной массив, на протяжении двух часов его активно искали сотрудники полиции. После чего он вышел к Аминьевскому шоссе, где прятался среди деревьев. Заметив полицейских, он открыл огонь, сделав по силовикам не менее 15 выстрелов. Ответный огонь привел к ранению стрелка. Сейчас врачи борются за его жизнь.

Выяснилось, что преступник на протяжении долгого времени караулил свою жертву и перед нападением заклеил камеры домофона. В маске и кепке, он сидел около подъезда на скамейке и ждал, пока Константин выйдет из дома. После чего он принялся стрелять, ранил пострадавшего и позже добил его возле стройки. Покушение попало на видео.